“Preocupa-me que os doentes (cardíacos) não mudem o seu estilo de vida”

O que é a cardiologia de intervenção?

A cardiologia de intervenção é uma subespecialidade dentro da cardiologia e, no fundo, o que fazemos na cardiologia de intervenção são técnicas minimamente invasivas. Isto é, desobstruímos as artérias do coração. Temos dois grupos de tratamento: o tratamento da doença coronária, da aterosclerose - portanto, da doença percutânea - e temos também a cardiopatia estrutural valvular e não valvular. Isto é, substituímos válvulas doentes através de uma punção na perna ou na axila, ou noutras zonas de acesso em doentes de risco muito elevado, e agora o que os nossos estudos (...) vieram provar é que até para os doentes de baixo risco, a nossa técnica é melhor do que a cirurgia. Substituímos as válvulas através de uma pequena incisão e, através de um cateter, colocamos uma válvula nova dentro do doente.