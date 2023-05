Prémio Medeiros Cabral distingue alunos de artes visuais

A Associação Seniores de São Miguel (ASSM) promoveu a 11ª edição do Prémio de Artes Visuais Medeiros Cabral, destinado aos alunos do ensino secundário, tendo sido distinguidos com prémios pecuniários Ana Peixoto Medeiros na categoria Pintura-Desenho, Anita Peixoto na categoria Multimédia e Anita Peixoto na categoria Instalação.



Na edição de 2023 foram ainda distinguidos com menções honrosas na categoria Pintura-Desenho Margarida Medeiros Xavier, na categoria Multimédia Margarida Cabral de Melo e na Instalação Maria Leonor Fernandes.

De acordo com a Associação Seniores de São Miguel, nesta edição foram apresentados 74 trabalhos, número “que representou um total superior aos anos anteriores”.

“Assim foi cumprida a 11ª edição deste projeto intergeracional, instituído em 2012 por esta Associação, destinado aos alunos dos Cursos Científico-Humanístico de Artes Visuais com o objetivo de promover e estimular a solidariedade entre gerações e fomentar o gosto pela criação artística”, destaca a associação.



Refira-se que este prémio se destina a alunos que, tal como José Manuel Medeiros Cabral, se preparam para uma carreira futura na área da criação plástica.

Nesta edição o júri do prémio foi constituído pelo arquiteto Jorge Kol de Carvalho, em representação da ASSM; Leonor Pereira, doutorada em Arte Contemporânea; e Beatriz Brum, artista plástica.

Os prémios foram da responsabilidade do Banco Santander Totta, da EDA - Eletricidade dos Açores e de A Granja.



A exposição dos trabalhos a concurso poderá ser visitada até 27 de maio, entre as 13h00 e as 18h00, no Teatro Micaelense.