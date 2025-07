Preço mediano das casas sobe 18,7% para 1.951 euros/m2 no 1.º trimestre

Segundo as Estatísticas de Preços da Habitação ao Nível Local publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o número de transações de alojamentos familiares em Portugal aumentou 24,9% em relação ao mesmo trimestre de 2024.

O preço mediano da habitação registou subidas homólogas nas 26 sub-regiões NUTS III (Entidades Intermunicipais, como as Comunidades Intermunicipais e as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto), destacando-se o Alto Alentejo com o maior crescimento (51,6%).

As sub-regiões da Grande Lisboa, Algarve, Região Autónoma da Madeira, Península de Setúbal e Área Metropolitana do Porto apresentaram os preços medianos da habitação mais elevados e também os valores mais altos em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador (território nacional e estrangeiro).

Na Grande Lisboa e na Área Metropolitana do Porto, o preço mediano das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou em 52,5% e 32,3%, respetivamente, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional.