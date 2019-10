Praia da Vitória promove orientação vocacional para jovens e desempregados

O projeto de Orientação Vocacional, promovido pelo Município da Praia da Vitória, prevê o apoio a jovens que pretendam ingressar no ensino superior, assim como a redefinição do percurso profissional de pessoas que se encontrem desempregadas. As inscrições estão abertas e são gratuitas.

Trata-se de um processo de avaliação psicológica das aptidões, interesses e caraterísticas pessoais complementadas com informação escolar e profissional atualizada. O projeto consiste em aplicar durante um determinado número de sessões, métodos e esclarecimentos sobre as carreiras, tomadas de decisão, cursos, profissões e avaliação. Com este método, os jovens terão as ferramentas necessárias para decidirem com maior segurança o seu futuro profissional, assim como confirmar uma eventual decisão prévia.



O projeto já envolveu mais de seis centenas de jovens com o apoio da Escola Secundária Vitorino Nemésio.

Este ano, a autarquia praiense decidiu alargar o apoio a todos os residentes no Concelho que necessitem de elaborar um currículo, uma candidatura a um emprego ou redefinir o seu percurso profissional.

As inscrições, bem como informações adicionais sobre este projeto podem ser efetuadas junto do Gabinete de Psicologia pelo contato 295 540 102 ou através do email: reabilitacao.comunidade@gmail.com.