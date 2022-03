Praia da Vitória acolhe projeto A.T.I.T.U.D.E

De acordo com nota, a iniciativa, que conta com o apoio da autarquia, resulta do trabalho desenvolvido por Daniela Silveira, gestora e fundadora da GetArt – Associação Regional para a Promoção e Gestão Cultural, entidade promotora do projeto.





Integram também o projeto Vanessa Canto, coordenadora artística e formadora das aulas de dança; e Valter Peres, formador das aulas de teatro.





O projeto tem como objetivo abordar a arte como veículo de inclusão social na ilha Terceira.





Paula Sousa, vereadora com o pelouro da Cultura, citada na nota, refere que “este projeto surge da vontade de trabalhar na partilha de experiências relacionadas com as artes artísticas, nomeadamente através do teatro e da dança, junto de cidadãos que pelas suas condições pessoais não dispõe das mesmas oportunidades do cidadão comum. Algo que nos desperta, enquanto comunidade, para a importância de promovermos a igualdade de oportunidades nos diferentes contextos da nossa vida”.





A vereadora disse ainda que “indo ao encontro da inclusão social, acompanhamos, enquanto município, o projeto municipal Jovens em ação, desenvolvido pelo departamento de Educação e Reabilitação e que envolve cerca de uma dezena de crianças com necessidades especiais entre os 13 e os 16 anos. Estes jovens, assim como os utentes do CAD, integrarão as iniciativas do A.T.I.T.U.D.E”.





As aulas que integram esta iniciativa são regulares, estando previstos também workshops com convidados de diferentes áreas, bem como a visita a outras organizações do concelho permitindo a integração com diferentes públicos.





O resultado final do trabalho, desenvolvido num período de três a quatro meses, envolve a apresentação de um espetáculo junto da comunidade local e a criação de um filme documental decorrente do acompanhamento do projeto.





Os participantes serão grupos de jovens adultos e seniores portadores de incapacidades de foro psicológico e/ou físico que se encontram em situações de exclusão social e de acesso limitado aos meios artísticos envolventes.





São parceiros neste projeto o CAD, o Espaço R e o TERINOV – Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira.