PR promulga prolongamento da gestão de estabelecimentos do ISS pela Misericórdia de Lisboa

“Representando um pequeno passo na composição de uma antiga querela entre duas instituições fundamentais do nosso sistema social, o Presidente da República promulgou o diploma que prorroga o prazo de cedência temporária da gestão dos estabelecimentos integrado do Instituto da Segurança Social, IP, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”, pode ler-se na nota publicada hoje no site da Presidência.

O diploma hoje promulgado foi aprovado pelo Governo na reunião de Conselho de Ministros de 16 dezembro, e prolonga até 30 de setembro de 2023 o prazo de cedência temporária da gestão dos estabelecimentos integrados do ISS à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.