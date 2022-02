PPM afirma-se como "referência de estabilidade" nos Açores

Na intervenção de abertura do debate sobre o Plano e Orçamento regionais para 2022, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), na cidade da Horta, ilha do Faial, o deputado do PPM, que tem dois parlamentares, destacou o “sentido construtivo” e a “referência de estabilidade” do partido na região.

“O PPM cumpre os acordos e é uma força de estabilidade política”, sublinhou.

Paulo Estêvão destacou que o PPM integrou a atual solução governativa nos Açores “com sentido construtivo”.

O deputado referiu ainda que “o PS tem criticado muito a execução” do presente Plano e Orçamento, mas “recebeu o compromisso do secretário das Finanças de que" será alcançada a execução de 85%.

“Isto desmente todos os profetas da desgraça”, alertou.

A proposta final do Orçamento para 2022 do Governo Regional, entregue no início do mês na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), é de dois mil milhões de euros, 800 milhões dos quais destinados a investimento.

O endividamento, que na anteproposta se situava nos 295 milhões de euros, desceu para os 170 milhões.