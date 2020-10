Portugal com recorde de casos, mortes e internamentos

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, Portugal, que regista hoje o número mais elevado de novos casos desde março, início da pandemia, contabiliza 137.272 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.468 óbitos.

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir desde há mais de uma semana, sendo agora de 1.927 pessoas, mais 93 do que na quinta-feira, das quais 275 (mais seis) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Das 40 mortes registadas, 19 ocorreram na região Norte, 13 em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Centro, três no Alentejo e dois no Algarve.

Até hoje o dia 03 de abril com o registo de 37 vítimas mortais tinha sido o momento com maior número diário de óbitos desde o início da pandemia.

Relativamente às novas infeções o valor de hoje é também o mais elevado de sempre, tendo o número de infeções diárias registado um crescimento exponencial nas últimas semanas.

A 08 de outubro o país ultrapassou a barreira das 1.000 infeções diárias, atingindo 1.278 casos, um valor apenas registado a 10 de abril quando foram notificados 1.516 novos casos.

Desde 08 de outubro os números foram sempre em crescendo, ultrapassando pela primeira vez as duas mil infeções a 14 de outubro com o registo de 2.072 casos.

A barreira dos três mil casos diários foi ultrapassada a 22 de outubro com a notificação de 3.270 novas infeções.

No que respeita aos internamentos, no início da pandemia Portugal registou um máximo em abril com 1.302 pessoas internadas, valor superado em 22 de outubro, com a existência de 1.365 casos de internamento tendo hoje chegado aos 1.927.

No que respeita aos cuidados intensivos o boletim de hoje revela que 275 pessoas estão nestas unidades ultrapassando o valor máximo de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos registado em 07 de abril, dia em que 271 pessoas estavam nestas unidades com covid-19.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 65.305 pessoas, mais 879 pessoas nas últimas 24 horas.

A DGS revela ainda que estão ativos 57.355 casos, mais 2.869.

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 1.747 casos, totalizando 77.449.

A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, hoje com mais 2.831 casos, totalizando 61.427, e 1.088 mortos, dos quais 19 nas últimas 24 horas, desde o início da pandemia em março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.357 novos casos de infeção, contabilizando a região 57.937 casos e 980 mortes, das quais 13 nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se 334 novos casos, contabilizando 11.735 e 312 mortos.

No Alentejo foram registados 65 novos casos de infeção, totalizando 2.673 com um total de 46 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 57 casos de infeção, somando 2.699 casos e 27 mortos.