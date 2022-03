Portugal com 2.560 novos casos e 14 mortes nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 649 pessoas, mais 21 do que na segunda-feira, das quais 93 em unidades de cuidados intensivos, o mesmo número da véspera.

Das 14 mortes, duas ocorreram no Norte, quatro no Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo, uma no Algarve e duas na Madeira.

Os óbitos ocorreram nas faixas etárias entre os 50 e os 59 anos (uma), os 60 e 69 anos (duas), entre os 70 e 79 anos (sete) e entre os idosos com mais de 80 anos (quatro), indica a DGS.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.968), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (3.933) e entre os 60 e os 69 anos (1.673).

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 1.126.318 pessoas – 522.425 homens e 603.116 mulheres -, de acordo com os dados da DGS, segundo os quais há 777 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Entre as novas infeções destaca-se a faixa etária dos 40 aos 49 anos (mais 448 casos), seguida dos 50 aos 59 anos (379), dos 30 aos 39 anos (348), dos 20 aos 29 anos (318), dos 0 aos 9 anos (286), dos 60 aos 69 anos (270), dos 10 aos 19 anos (226), dos 70 aos 79 anos (201) e dos mais de 80 anos (84).

Entre as 18.353 vítimas mortais registadas desde o início da pandemia, estão 9.609 homens e 8.744 mulheres.

Segundo o boletim da DGS, nas últimas 24 horas, o maior número de infeções ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 831 notificações, contabilizando esta área geográfica, desde o início da crise pandémica, 433.633 casos e 7.796 mortos.

Na região Norte, registaram-se mais 780 casos, totalizando 425.524 e 5.631 óbitos.

Na região Centro, registaram-se 568 novos casos, perfazendo um total de 154.862 infeções e 3.233 mortos.

O Algarve notificou mais 183 casos, acumulando 46.910 contágios e 500 óbitos.

No Alentejo, foram assinalados 93 novos casos de infeção, somando 41.578 contágios e 1.059 mortos.