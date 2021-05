Portugal carimba presença fase final do Europeu de voleibol masculino

A seleção portuguesa já tinha ficado com pé na fase final da prova, depois de bater a Bielorrússia, por 3-1, na sexta-feira, e, hoje, confirmou o apuramento com novo triunfo no quinto jogo do Grupo G de qualificação, mantendo-se invicto nesta fase.

Portugal dominou este jogo, vencendo de forma clara, e só permitiu algumas veleidades à Noruega no terceiro e último parcial, o único em que os nórdicos lograram comandaram o marcador (6-5 e 16-15).

O primeiro ‘set’ começou bem para as cores nacionais, que rapidamente ganharam uma vantagem pontual confortável (11-4) que nunca mais perderam graças a um serviço eficaz e um desempenho defensivo seguro

A superioridade portuguesa manteve-se no parcial seguinte, mas de forma menos vincada do que anteriormente porque a Noruega subiu de rendimento e conseguiu dar mais luta em boa medida devido às ações do seu capitão, Jonas Kvalen.

O treinador Hugo Silva apostou forte numa equipa com quatro benfiquistas que foram campeões nacionais esta época, Ivo Casas, Tiago Violas, André Lopes e Hugo Gaspar, deixando de fora alguns titulares, e os resultados deram-lhe razão

Depois de uma vitória clara no ‘set’ inaugural, Portugal impôs-se também no segundo e chegou aos 2-0, com Hugo Gaspar a destacar-se nas ações ofensivas e a equipa a mostrar-se muito coesa e confiante.

As coisas mudaram muito no terceiro parcial, visto que Portugal baixou de intensidade competitiva e a Noruega aproveitou, arriscou ainda mais e lutou praticamente até ao fim pelo resultado.

Foi neste parcial que os nórdicos conseguiram comandar o marcador por duas vezes e dar até a sensação de que podiam levar o encontro para um quarto ‘set’.

O técnico português lançou então Alexandre Ferreira e foi este atacante, com o seu serviço poderoso, e o oposto Hugo Gaspar, com remates colocados, que tiraram Portugal de um aperto inesperado e contribuíram assim para uma vitória por 25-22 e o 3-0 final.

Jogo no Centro de Congresso e Desportos de Matosinhos.