Polícia Marítima apreende peixe de meia tonelada com captura proibida na Horta

Segundo a autoridade marítima, a quota desta espécie foi atingida em meados do mês de abril, estando a sua captura encerrada desde então.

“A Polícia Marítima da Horta procedeu à apreensão de um peixe com mais de meia tonelada, a qual resultou da captura ilegal de um espécimen de “Makaira nigricans”, nome comum ‘Atlantic Blue Marlin’ ou Espadim Azul, por um pescador de nacionalidade austríaca, na modalidade de pesca turística”, lê-se num comunicado.

A Polícia Marítima da Horta, nos Açores, anunciou este sábado que apreendeu na sexta-feira um espadim azul com mais de meia tonelada, espécie de peixe cuja captura está encerrada desde abril.

