Plataforma digital Lisboa Cidade da Aprendizagem promove oportunidades de formação

Segundo fonte da Câmara Municipal de Lisboa, foi hoje apresentada no auditório Camões a plataforma Lisboa Cidade da Aprendizagem, que “consiste numa plataforma digital de aprendizagem ao longo da vida”, desenvolvida pela autarquia “no âmbito de um projeto internacional cofinanciado pela Comissão Europeia”.

A iniciativa “reúne a oferta formativa dinamizada e promovida pelos diversos parceiros (empresas, entidades públicas, associações, fundações de direito privado) que aderiram ao projeto”, acrescentou a fonte.

O objetivo da plataforma é “reunir variadíssimas ofertas e oportunidades de aprendizagem em múltiplas áreas e domínios, que poderão ser relevantes para o desenvolvimento pessoal, profissional, e para uma cidadania ativa” dos utilizadores, explicou.

Os interessados podem aceder à plataforma através do endereço https://aprendizagem.lisboa.pt para efetuar o registo e explorar as várias oportunidades de aprendizagem existentes na cidade de Lisboa que eventualmente possam interessar, estando também disponível nas lojas de aplicações Play Store e App Store.

A rede Lisboa Cidade da Aprendizagem (LCA) foi constituída formalmente em abril, mediante a assinatura de protocolos de colaboração com várias organizações e entidades, entre as quais a Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a Fundação Oriente e a Fundação Ricardo Espírito Santo Silva.

“Transformar o acesso de jovens e adultos, de qualquer condição social, a oportunidades de aprendizagem relevantes para o seu sucesso pessoal e profissional” é um dos objetivos da câmara, a que se junta a ideia de criar oportunidades inovadoras de aprendizagem através da dinamização de ‘open badges’ e do estabelecimento de parcerias entre organizações, anunciou então a autarquia.

Outro dos objetivos é capacitar e empoderar jovens e adultos para o mercado de trabalho, para o desenvolvimento pessoal e para uma cidadania ativa, apontou a câmara.

A rede europeia de Cidades da Aprendizagem foi criada pela organização internacional Badgecraft e a plataforma digital LCA é coordenada pela Câmara de Lisboa.

Com uma iniciativa diferente, mas com objetivos semelhantes, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) promove a Rede das Cidades de Aprendizagem, criada em 2013, que integra, atualmente, 15 cidades, nomeadamente Câmara de Lobos, Mação, Cascais, Anadia, Lagoa (Açores), Praia da Vitória, Gondomar, Pampilhosa da Serra, Alcobaça, Setúbal, Cantanhede, Batalha, Loures, Ourém e Braga.