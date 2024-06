Pintura de Martim Cymbron patente no Museu do Vinho do Pico

A exposição "UVAS" pode ser visitada no horário de funcionamento do Museu, de terça a domingo, das 10h00 às 17h30, e este projeto conta com o apoio do Museu do Pico e da Direção Regional da Cultura, segundo informou a Associação MiratecArts, que promove o Azores Fringe.

Martim Cymbron, que estudou pintura na Holanda, trabalha e leciona em São Miguel e no seu currículo profissional conta com mais de 50 exposições individuais e coletivas entre Holanda, Lisboa, Nova Iorque, Mónaco e as nove ilhas, além de cinco prémios internacionais.

A sua obra está representada em vários locais, como a Presidência da República, Parlamento Europeu, Principado de Mónaco, Universidade dos Açores, Consulado Americano dos Açores, Tribunal de Contas entre outros.