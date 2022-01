O Pico Automóvel Clube publicou esta semana o regulamento do X PicoWines Rali, sexta e penúltima prova do Campeonato dos Açores de Ralis (CAR), que vai para a estrada nos dias 5 e 6 de novembro.

O itinerário conta com apenas sete classificativas de asfalto, divididas por 52.86 quilómetros de classificativas, para uma distância total de 176.44 quilómetros. A corrida começa na sexta-feira com a Especial Continente, apenas 1.94 quilómetros para abrir o apetite para o dia seguinte, onde serão percorridas as seis classificativas em falta: duplas passagens por Alto do Barreiro (7.73) e Rosário - Calhau do Monte (6.43) pela manhã; e apenas o troço Matos S. João - Matodouro (11.30) à tarde, percorrido duas vezes.

O rali mais curto do Regional

A prova picarota tem, até ao momento, o itinerário mais curto das provas realizadas este ano no CAR, bem abaixo da média dos cinco ralis já realizados (86 quilómetros).

A última prova, o Ilha Lilás, tinha a quilometragem mais baixa até então (74.20 de classificativas, de um total de 218.56) e mesmo assim com mais 22 quilómetros que o PicoWines. No extremo oposto, Azores Rallye (112.10) e Rali TAC(90.63) são os mais longos, com o Ilha Azul no meio (79.48).