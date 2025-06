Petição pelo aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional

Em nota de imprensa, o sindicato adiantou que a petição conta com 3.900 subscritores e “não é apenas um papel com nomes, é a voz coletiva de milhares de trabalhadores, que anseiam por um salário digno”.

“Não podemos ignorar a importância do acréscimo regional ao salário mínimo nacional, no combate à pobreza, designadamente a pobreza laboral. No atual quadro, em que o mercado de trabalho regional assenta num modelo de baixos salários, ter um emprego deixou de ser suficiente para afastar a pobreza”, é referido.