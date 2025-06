Protocolo garante projeto-piloto no ensino pré-escolar

“O projeto aplicado ao pré-escolar insere-se na Estratégia da Educação Açores 2030 de promoção do sucesso para todas as nossas crianças. Para que isso possa acontecer, temos de trabalhar, não só em termos da faixa etária, mas também em termos da universalização do trabalho que fazemos com cada uma das crianças, através de um trabalho individualizado. E é precisamente isso que estamos a começar a fazer em parceria com o município da Ribeira Grande”, explicou a secretária regional da Educação, Sofia Ribeiro, citada numa nota de imprensa.

A governante adiantou que, depois de feita a avaliação ao projeto-piloto, a Secretaria Regional pretende estender o programa a outras escolas do arquipélago.