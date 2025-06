Município do Nordeste entregou viatura à Escola Básica e Secundária

A viatura custou cerca de 53 mil euros e contou com a comparticipação do programa Prorural, no âmbito de uma candidatura apresentada pelo município.

“Trata-se de uma resposta clara a uma necessidade há muito identificada pela direção da escola, que permitirá apoiar de forma mais eficaz o transporte de alunos em múltiplas atividades curriculares e extracurriculares, como, visitas de estudo, atividades desportivas, projetos escolares, concursos e diversas parcerias entre várias instituições”, referiu o presidente da Câmara Municipal do Nordeste, António Miguel Soares, citado numa nota de imprensa.