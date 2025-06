Açores marcam presença na Feira do Livro de Lisboa

A Direção Regional da Cultura voltou a ter um espaço dedicado aos livros dos Açores, na Feira do Livro de Lisboa que decorre até 22 de junho, no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Este ano, com uma imagem gráfica concebida para celebrar o centenário do nascimento do escritor picoense Dias de Melo.

A secretária regional da Educação Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, esteve presente na Feira do Livro de Lisboa, onde sublinhou que “mais uma vez os Açores marcam presença, dando relevo à açorianidade através da Cultura, seja através de publicações, dos autores que aqui se apresentam, ou pelos momentos musicais e artísticos que promovemos”, refere, citada numa nota de imprensa do executivo açoriano.

Mais de mil exemplares de 271 publicações, foram disponibilizados para venda no stand dos Açores por 14 editoras: Amigos dos Açores – Associação Ecológica, Araucária Edições, Artes e Letras Editora, Centro de Artesanato e Design dos Açores, Geotrota, Instituto Açoriano de Cultura, Instituto Cultural de Ponta Delgada, Instituto Histórico da Ilha Terceira, José Carlos Costa, Mythus de Er, Predicado Inclinado, Publiçor, Publicações e Publicidade, Turiscon Editora e Written by Light.

Foi ainda preparado pela Direção Regional da Cultura um programa cultural, com a participação de personalidades ligadas às áreas da literatura e da música. Deste modo, no dia 7 de junho teve lugar a apresentação do livro “Viajantes nos Açores”, da autoria de Maria das Mercês Pacheco, e o jovem cantautor açoriano João Moniz subiu ao palco para um concerto intimista. A 9 de junho a Araucária Edições apresentou o livro infantil “Hoje Fiz um Amigo”, com ilustrações do designer Pedro Evangelho, numa sessão em que esteve presente a editora Blanca Martín-Calero. Ontem, a banda folk Myrica Faya realizou um concerto reinterpretando temas da música tradicional açoriana.

A 19 de junho, a apresentação de livros marcará de novo a agenda, estando programado, para as 17h00, um evento da responsabilidade da Publiçor, evidenciando as obras “Às Peças”, de Alexandre Borges, “Da Vinha ao Vinho”, de Cláudia Borges e Isabel Nolasco, e “As Três Vidas de Humberto Santiago”, de Leonor Duarte de Almeida. A 20 de junho, terão destaque os autores Ernesto Matos e Pedro Miranda Albuquerque, cujas obras “Azores Tertia Insula” e “Azores Corvi Insula” serão apresentadas pelas 18h00 e 20h00, respetivamente. E a 21 de junho, às 21h00, o projeto musical Mar&Ilha encerrará o programa com um concerto de viola da terra.