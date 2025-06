Rúben Rodrigues vai correr o Rali da Calheta

A informação foi avançada pela RTP/Madeira, após a ARC Sport ter confirmado a presença do campeão de ralis dos Açores em título na prova madeirense organizada pelo Club Sports da Madeira e que vai ter lugar nos dias 4 e 5 de julho.

Ainda de acordo com a estação pública madeirense, Rúben Rodrigues vai contar com os serviços do navegador madeirense Rui Rodrigues, copiloto com vasta experiência em provas de rali na Madeira e profundo conhecedor das classificativas de asfalto locais.

Rúben Rodrigues vai estar na Madeira com o Toyota GR Yaris Rally2 da Auto Açoreana Racing com o objetivo de preparar a próxima prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali da Madeira, entre 31 de julho e 2 de agosto.