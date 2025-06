Campos de padel aumentam oferta desportiva na Lagoa

O concelho da Lagoa dispõe, desde o dia de ontem, de mais uma infraestrutura desportiva, na circunstância dois campos de padel construídos no complexo do Polidesportivo de Santa Cruz.

Este investimento camarário resulta do Orçamento Participativo da Lagoa em 2024 e para além de aumentar e diversificar a oferta de infraestruturas para a prática desportiva do concelho, cumpre, por outro lado, uma vontade expressa pelos lagoenses.

“Este é um projeto que nasceu da vontade da população e que agora se cumpre e que acompanha as novas tendências desportivas em várias faixas etárias, desde os mais jovens aos adultos”, afirmou ontem Frederico Sousa, presidente da Câmara Municipal da Lagoa (CML), na cerimónia de inauguração do novo espaço.

Uma nota de imprensa da CML dá conta que esta é uma infraestrutura moderna e acessível para a prática de padel, promovendo estilos de vida ativos e o convívio entre gerações.

Durante a cerimónia, o edil lagoense enalteceu também a importância da participação cívica na construção do concelho, cujo exemplo disso mesmo são os novos campos de padel localizados ao lado do Convento de Santo António.

“Estes campos de padel são muito mais do que uma obra. São um símbolo do que podemos alcançar quando damos voz à nossa comunidade. O Orçamento Participativo tem demonstrado que os cidadãos sabem o que querem para as suas freguesias e cabe-nos a nós, enquanto autarcas, concretizar essas aspirações. Santa Cruz passa hoje a contar com mais uma infraestrutura de qualidade, pensada pelas pessoas e para as pessoas. Este é o caminho: um concelho construído com base na participação, no diálogo e na proximidade”, vincou Frederico Sousa.

Inaugurado no dia de ontem, a nova infraestrutura desportiva já está a servir de palco para a primeira edição do Torneio de Padel de Santo António (10 a 15 de junho).



O evento é promovido pelo Clube de Ténis Cidade da Lagoa, em parceria com a CML e da Junta de Freguesia de Santa Cruz, e insere-se no programa das Festas de Santo António.

O torneio será disputado nas variantes pares masculinos e pares mistos e conta entre oito e 16 duplas nas duas vertentes.

Os jogos serão disputados ao final do dia e no final serão atribuídos prémios aos dois primeiros classificados do quadro principal de cada variante e do quadro de compensação.



O padel, acrescenta a nota informativa da CML, tem-se afirmado como uma modalidade emergente na região e que tem angariado muitos praticantes, particularmente na ilha de São Miguel.