Pontos de Apoio ao Estudo ajudaram mais de 700 crianças açorianas

Mais de 700 alunos dos primeiro e segundo ciclos do ensino básico já beneficiaram da atividade desenvolvida pelos 11 Pontos de Apoio ao Estudo a funcionar nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, revelou a secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi.

Segundo o comunicado publicado no Portal do Governo, trata-se de um projeto “pioneiro de apoio educativo, direcionado a crianças com dificuldades de aprendizagem e que, cumulativamente, se encontram abrangidas por medidas de Apoio Social Escolar específico”.

O Governo Regional ressalva que a sinalização dos alunos é efetuada pelas respetivas escolas, com base em critérios “pedagógicos e sociais”, sendo as crianças acompanhadas por “equipas especializadas” contratadas para desenvolver “atividades complementares com orientação pedagógica, focadas nas vertentes psico-educacionais e lúdicas, promovendo o sucesso escolar e o bem-estar dos alunos”.

“Estes espaços proporcionam um apoio complementar diferenciado pois, além da componente do estudo, é também trabalhada a atividade física e a alimentação saudável, através de lanches gratuitos monitorizados por uma nutricionista, assim como a forte presença da componente lúdica”, frisou Mónica Seidi na passada quinta-feira, numa visita realizada ao Ponto de Apoio ao Estudo da Associação UnoJovens, em Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo.

O objetivo da visita da governante passou por dar a conhecer os resultados intercalares da avaliação de impacto da medida do Plano de Recuperação e Resiliência dedicado à “Criação e implementação de Pontos de Apoio ao Estudo nos Açores”.

“Reconhecemos o excelente trabalho desenvolvido pelas entidades parceiras neste importante projeto que, após um concurso internacional para adjudicação dos serviços, tem desenvolvido um trabalho para a melhoria da integração social de crianças e jovens”, sustentou em nota de imprensa.

Segundo Mónica Seidi, as conclusões do relatório intercalar permitiram aferir, após auscultação das entidades parceiras, dos alunos e das famílias, que existem “percentagens elevadas (acima dos 70%) ao nível do impacto escolar, do desenvolvimento psicológico e social, e no envolvimento com as famílias”.

Recorde-se que a medida “Pontos de Apoio ao Estudo”, financiada pelo PRR e autorizada por Resolução do Conselho do Governo Regional dos Açores, conta com um investimento no valor de 2,2 milhões de euros.