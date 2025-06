Avançado Anthony Carter reforça Santa Clara

"O avançado australiano assina um contrato válido até junho de 2028. Em Portugal, Carter conta com passagens por Trofense, Benfica B, Académico, Oliveirense e Alverca, onde na temporada passada, foi peça fundamental na caminhada dos ribatejanos rumo à subida ao primeiro escalão", lê-se no sítio de Internet do Santa Clara, quinto classificado da I Liga em 2024/25.

No Alverca, Carter, de 30 anos, foi o melhor marcador da II Liga com 15 golos, sendo que apontou 17 em todas as provas, e foi ainda galardoado com a presença no '11 do ano' do segundo escalão.

"Estou muito feliz por chegar ao Santa Clara. É um desafio extremamente importante na minha carreira. Quero agradecer a confiança que a administração e a equipa técnica depositaram em mim. Estou pronto para ajudar os meus companheiros e honrar esta camisola e esta região", assinalou o jogador.