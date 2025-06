Abertas candidaturas ao programa “Kit Material Escolar”

A autarquia refere em comunicado que o programa municipal foi iniciado em 2023 e pretende apoiar as famílias dos alunos do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede escolar pública e privada do concelho, através da atribuição de um ‘kit’ de material escolar.

“Esta é mais uma das importantes medidas adotadas pelo município no âmbito da sua Estratégia Educativa para o Concelho, apostando na educação das suas crianças e jovens, promovendo a igualdade no acesso à educação/formação, estimulando e motivando os jovens para as aprendizagens e valorização da educação e contribuindo para a redução das despesas das famílias com material escolar para os seus educandos”, é salientado.