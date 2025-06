Tendo em consideração que a Visit Azores apresentou “número distintos” aos que constam no seu sítio da Internet, na Trade Area, os mesmos que foram utilizados pela CCIPD, os empresários mantém a sua preocupação sobre a “existência de um abrandamento real da procura durante este verão de 2025, quando comparado com o ano transato”, proveniente dos mercados dos EUA e do Canadá, “reportado pelos empresários do setor do turismo”.

Mercados estes que consideram ser “imprescindíveis para o setor do turismo, nos quais o destino Açores consegue potenciar alguma diferenciação face a outros destinos europeus, obrigando assim a uma redobrada atenção por parte das entidades envolvidas na promoção do destino e na disponibilização de capacidade aérea”, lê-se em comunicado de imprensa.

ACCIPD manifestou preocupação também com a companhia aérea UNITED Airlines, porque ao fim de alguns anos de operação em São Miguel, não aumentou “de forma notória o seu número de voos, o que poderá indiciar uma procura contida e abaixo do expectável”, sustentam.

Os empresários não aceitam que uma vez que existe uma companhia aérea da dimensão da UNITED a operar na Região - à semelhança da Delta, que entretanto abandonou os Açores - “não se aproveite a oportunidade para potenciar, de forma robusta e contínua, a promoção do destino Açores nos canais da UNITED”.