Peregrinação Europeia de Jovens arranca hoje em Santiago de Compostela com 12 mil participantes

Além da participação de jovens portugueses, está também prevista a presença de Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2022, e do cardeal António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima e enviado especial do Papa Francisco.

O objetivo é “ativar a marca” JMJLisboa2023 nos jovens, num evento que terá também os símbolos da JMJ - a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani.

Segundo a organização da PEJ, entre hoje e domingo, Santiago acolherá 12 mil jovens vindos de diferentes países europeus pelos 11 roteiros do Caminho de Santiago.

A estes juntar-se-ão ainda 55 bispos de Espanha, Itália e Portugal, 370 sacerdotes e 400 membros que se dedicaram à "vida consagrada".

O programa de atividades do PEJ é extenso e incluiu momentos de formação, oração e lazer.

Durante os períodos da manhã haverá catequese em diferentes pontos da cidade galega, à tarde oficinas e atividades e à noite nos templos decorrerão espetáculos, concertos, visitas culturais e sessões de oração.

Além da inauguração, os atos centrais serão realizados no sábado à noite, quando acontecerá a vigília de oração, e no domingo de manhã, com a eucaristia dominical que encerrará o PEJ e que será presidida pelo cardeal António.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto de 2023, prevendo-se a participação de centenas de milhares de jovens e do papa Francisco, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição de 2023, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para este ano, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.