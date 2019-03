As mais lidas

Um jovem de 21 anos foi condenado pelo Tribunal de Ponta Delgada numa pena de sete anos e seis meses de prisão pela autoria de cinco crimes de furto qualificado. Os crimes aconteceram todos no concelho da Lagoa, entre outubro de 2017 e maio de 2018.

