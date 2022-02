Pedro Paulo Câmara lança “Violante de Cysneiros: O Outro Lado do Espelho de Côrtes-Rodrigues?”

A apresentação da obra estará a cargo do escritor açoriano Vamberto Freitas e resulta da investigação de Pedro Paulo Câmara para a sua dissertação de mestrado em Estudos Portugueses Multidisciplinares, realizada na Universidade Aberta, refere nota de imprensa.





Numa homenagem a Armando Côrtes-Rodrigues, Pedro Paulo Câmara dedica esta obra em prol do conhecimento e divulgação dos textos do autor oriundo de Vila Franca do Campo, associando-a à celebração dos 130 anos de nascimento do poeta açoriano.





No livro, Pedro Paulo Câmara analisa 26 textos de Violante de Cysneiros, heterónimo feminino de Armando Côrtes-Rodrigues, publicados na imprensa açoriana e submete-os a um confronto literário, temático e ideológico com algumas obras do referido autor.





Nesse âmbito, o escritor açoriano divulga, “através da leitura e análise do espólio literário de Cortês-Rodrigues, os textos culturais e literários do escritor, poeta, dramaturgo, cronista e etnólogo açoriano”.





Pedro Paulo Câmara é licenciado em Português-Inglês, pela Universidade dos Açores, com o Curso de Especialização em Estudos Interculturais – Dinâmicas Insulares.





Desde 2003 que é professor de várias disciplinas, nomeadamente de Português; Linguagem e Comunicação; Fundamentos de Cultura, Língua e Comunicação e Cultura, Comunicação e Media.





Em 2011, lançou a obra de poesia “Perfumes”, em 2013 lançou “Saliências” e em 2014 o romance histórico intitulado “Cinzas de Sabrina”.