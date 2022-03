Paulo Moniz volta a ser cabeça de lista do PSD pelos Açores

O deputado Paulo Moniz, volta a encabeçar a lista do PSD pelos Açores às eleições legislativas, foi anunciado, esta terça-feira, em comunicado.





A deputada Sofia Matos será cabeça de lista do PSD pelo Porto e o deputado Ricardo Baptista Leite por Lisboa.





A divulgação dos nomes dos cabeças de lista para as eleições legislativas de 30 de janeiro, uma competência do presidente do partido, que volta a não ser primeiro candidato em qualquer distrito, antecede a reunião da Comissão Política Nacional e do Conselho Nacional, hoje em Évora.





O presidente da mesa do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, que não foi candidato a deputado em 2019, será cabeça de lista por Leiria nas legislativas de 30 de janeiro.





Voltam a ser cabeças de lista o líder parlamentar do PSD, Adão Silva, novamente por Bragança, o vice-presidente e deputado André Coelho Lima, que repete o lugar por Braga, a vice-presidente Isaura Morais, por Santarém, tal como a deputada Mónica Quintela, por Coimbra.





O deputado Hugo Carvalho - que foi número 1 pelo Porto há dois anos - encabeçará desta vez a lista por Viseu.





Pela Madeira, encabeçará a lista o atual deputado Sérgio Marques (em 2019 tinha sido Miguel Albuquerque).





Como novidades, o deputado Artur Soveral de Andrade encabeçará a lista por Vila Real, substituindo Luís Leite Ramos nesse posto, enquanto em Aveiro o número um será António Topa Gomes (em 2019 foi Ana Miguel dos Santos).





Em Faro, o ex-presidente da Câmara de Vila Real de Santo António Luís Gomes será o cabeça de lista, substituindo o recém-eleito presidente da distrital Cristóvão Norte, apoiante de Paulo Rangel nas últimas diretas.





Na Guarda, o ex-autarca Gustavo Duarte substitui Carlos Peixoto como cabeça de lista e em Portalegre o presidente da JSD local João Pedro Luís será o primeiro candidato (o anterior tinha sido António José Miranda, ex-líder distrital).





Repetem-se os cabeças de lista a Viana do Castelo, o deputado Jorge Mendes, a Castelo Branco, a deputada Cláudia André, a Setúbal, o deputado Nuno Carvalho, a Évora, a líder da distrital Sónia Ramos, e a Beja, Henrique Silvestre.





Também se renovam os cabeças de lista pelos círculos da emigração: pela Europa Maria Ester Vargas, ex-deputada e ex-conselheira da Embaixada de Portugal em Berna, substituirá o anterior número um Carlos Gonçalves, enquanto o deputado Maló de Abreu encabeçará o círculo fora da Europa, em vez de José Cesário.





As listas completas de candidatos a deputados do PSD serão hoje formalmente propostas pela Comissão Política Nacional, que reúne a partir das 15h00 (menos uma nos Açores), e terão depois de ser aprovadas pelo Conselho Nacional, com reunião marcada para as 21h00, em Évora.