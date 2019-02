“Partidos do centro não podem continuar a perder a sua identidade”

Ao longo deste mandato que agora termina teve a oportunidade de, enquanto relatora, negociar diversos relatórios. Que efeito prático tiveram esses documentos e em que áreas incidiram?



É nas Comissões Parlamentares a que pertencemos que temos a possibilidade de intervir diretamente como negociadores, o que, no meu caso, respeita ao Emprego e Assuntos Sociais e à Agricultura e Desenvolvimento Rural, apesar de ter apresentado muitas propostas de alteração nas restantes áreas, com resultados positivos. Em já quase cinco anos, muito foi feito, mas de uma forma muito sintética, destaco que conseguimos uma majoração ao financiamento, exclusiva para as Regiões Ultraperiféricas, para as ajudas à promoção e distribuição, nas nossas escolas, de leite, frutas e hortícolas, bem como para os casos em que comercializem entre elas produtos com esse fim, salvaguardando que se dê primazia aos produtos locais.







Pode ler na íntegra a entrevista na edição desta sexta-feira, 8 de fevereiro 2019, do jornal Açoriano Oriental