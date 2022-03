Parlamento dos Açores vota extinção da empresa pública Azorina

A Azorina (Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza), criada pelos anteriores executivos socialistas, é uma das três empresas do setor público empresarial regional (SPER), que o atual executivo, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, anunciou que iria extinguir.

O secretário regional da Finanças, Bastos e Silva, já tinha dito, em sede de comissão parlamentar, que os 188 trabalhadores da Azorina serão integrados nos quadros da Administração Regional, com a respetiva “equivalência salarial”, mas a bancada do PS contesta a decisão por entender que não vai trazer benefícios financeiros à região.

Além da extinção da Azorina, a Assembleia Legislativa dos Açores, que reúne esta semana pela última vez no presente ano civil, vai também apreciar duas propostas do PS, que defendem a criação de um apoio regional à frequência de estágios curriculares e a criação de um plano regional de apoio à saúde mental para crianças e jovens.

A agenda parlamentar desta semana inclui ainda uma proposta do PAN para alterar o regime jurídico do transporte marítimo de animais na região, e uma proposta conjunta do PSD e do PPM, que pretende criar um programa regional de prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying.

Os 57 deputados regionais vão ainda analisar uma iniciativa do deputado independente, Carlos Furtado, com vista à realização de uma campanha institucional de promoção dos Açores em parceria com as empresas de laticínios.

O parlamento dos Açores é composto por oito forças políticas (PS, PSD, CDS, BE, PPM, Chega, Iniciativa Liberal e PAN) e por um deputado independente (ex-Chega).