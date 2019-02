O Núcleo de Arte Sacra do Museu Carlos Machado, acolhe este sábado, dia 23 fevereiro, o lançamento do catálogo da exposição “Para que o céu não nos caia em cima da cabeça”.

O Núcleo de Arte Sacra do Museu Carlos Machado, é palco este sábado, do lançamento do catálogo da exposição “Para que o céu não nos caia em cima da cabeça”, altura em que decorrerá uma conversa em torno do tema: “Da habitação à salvaguarda dos telhados regionais”, a partir das 16 horas.

“Para que o céu não nos caia em cima da cabeça” tem como principal objetivo alertar e valorizar aspetos do património local em risco de extinção, nomeadamente a telha regional.



Este projeto expositivo inaugurado a 21 de dezembro de 2018 encontra-se patente até 31 de março do corrente, no Núcleo de Arte Sacra.