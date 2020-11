OE2021

Pagamento integral de salários no ‘lay-off’ custa mais 360 ME em seis meses

A proposta do PS de alteração ao OE2021 que prevê o prolongamento do novo ‘lay-off’ em 2021 e assegura pagamento integral do salário, terá um custo adicional de 360 milhões de euros, foi revelado esta sexta feira.