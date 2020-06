Padrasto de duas crianças desaparecidas nos EUA acusado pelo crime de ocultação de cadáver

As ossadas foram descobertas pela polícia numa propriedade rural no estado norte-americano de Idaho, quando faziam buscas relacionadas com o desaparecimento dos filhos da mulher do homem agora acusado.

As ossadas encontradas na terça-feira ainda não foram identificadas.

O homem agora acusado, Daybell, casou-se com Lori Vallow algumas semanas depois de os seus filhos terem sido vistos pela última vez, em setembro.

As duas crianças, uma com sete anos e outra com 17, começaram a ser procurados em novembro, depois de familiares terem alertado as autoridades para o facto de nunca mais terem conseguido contactar os jovens.

A polícia acredita que Daybell e Lori mentiram aos investigadores antes de terem abandonado o Idaho e se mudado para o Havai.

Lori já está presa, acusada de abandono de crianças e obstrução à investigação.

Além do desaparecimento das crianças, as mortes dos anteriores cônjuges de Daybell e Lori estão também a ser investigadas.

O marido de Lori, que já tinha pedido o divórcio, foi morto pelo cunhado, Alex, que alegou ter agido em legítima defesa. Em dezembro, Alex também morreu, alegadamente devido a um coágulo de sangue num pulmão.

Após a morte do marido, Lori mudou-se para o Idaho, onde morava Daybell, que já escreveu vários livros sobre o Apocalipse e era, então, casado com Tammy.

Tammy morreu em outubro, alegadamente por causas naturais.

Duas semanas depois, Daybell e Lori casaram-se.