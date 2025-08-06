Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Orlando Guerreiro candidato do BE/Açores pela Lagoa

    O professor Orlando Guerreiro, de 48 anos, é o candidato do BE/Açores à presidência da Câmara Municipal da Lagoa, tendo como bandeiras o “combate às desigualdades” e a habitação, anunciou hoje o partido.

    6 de Aug de 2025, 18:41
    Orlando Guerreiro candidato do BE/Açores pela Lagoa

    Autor: Lusa


    Em comunicado, o BE/Açores refere que o candidato pretende promover uma “atuação urgente sobre a crise na habitação”, através da mobilização de edifícios públicos devolutos ou sem utilização para habitação a custos controlados, assim como a definição de metas municipais para o aumento da habitação pública.

    Orlando Guerreiro, citado na nota, defende ainda a construção pública de novos alojamentos destinados ao arrendamento social e para a classe média, integrados na malha urbana, e a criação de regulamentação local para o alojamento turístico temporário.

    O candidato considera que o concelho da Lagoa “tem futuro se tiver políticas que resolvam os grandes obstáculos que as e os lagoenses sentem no dia-a-dia”.

    Orlando preconiza ainda a criação de uma rede municipal gratuita de transportes coletivos públicos urbanos, recorrendo a mini-autocarros elétricos, e a introdução da modalidade de “transporte a pedido” nas freguesias mais distantes do centro.

    A criação de ciclovias na rede viária municipal é outra das propostas do candidato do BE, bem como a criação de um mercado municipal para comercialização de produtos locais, que estimule e apoie a produção local e a prática da agricultura biológica.

    O candidato quer também desenvolver um programa de combate ao abandono escolar precoce, “fomentando o prosseguimento de estudos superiores e técnicos, assim como quer garantir atividades extracurriculares - culturais e desportivas - a todos os jovens do concelho”.

    Para além do candidato do Bloco, concorrem ao município da Lagoa nas eleições de 12 de outubro o socialista Frederico Sousa, atual presidente do município, Ruben Cabral (PSD) e Olivéria Santos (Chega).

    Nas eleições autárquicas de 2021, o PS venceu com 62,63% dos votos expressos, assegurando cinco mandatos, contra 29,2% da coligação PSD/CDS-PP/PMM, que garantiu dois mandatos.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.