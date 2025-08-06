Orlando Guerreiro candidato do BE/Açores pela Lagoa





Em comunicado, o BE/Açores refere que o candidato pretende promover uma “atuação urgente sobre a crise na habitação”, através da mobilização de edifícios públicos devolutos ou sem utilização para habitação a custos controlados, assim como a definição de metas municipais para o aumento da habitação pública.

Orlando Guerreiro, citado na nota, defende ainda a construção pública de novos alojamentos destinados ao arrendamento social e para a classe média, integrados na malha urbana, e a criação de regulamentação local para o alojamento turístico temporário.

O candidato considera que o concelho da Lagoa “tem futuro se tiver políticas que resolvam os grandes obstáculos que as e os lagoenses sentem no dia-a-dia”.

Orlando preconiza ainda a criação de uma rede municipal gratuita de transportes coletivos públicos urbanos, recorrendo a mini-autocarros elétricos, e a introdução da modalidade de “transporte a pedido” nas freguesias mais distantes do centro.

A criação de ciclovias na rede viária municipal é outra das propostas do candidato do BE, bem como a criação de um mercado municipal para comercialização de produtos locais, que estimule e apoie a produção local e a prática da agricultura biológica.

O candidato quer também desenvolver um programa de combate ao abandono escolar precoce, “fomentando o prosseguimento de estudos superiores e técnicos, assim como quer garantir atividades extracurriculares - culturais e desportivas - a todos os jovens do concelho”.

Para além do candidato do Bloco, concorrem ao município da Lagoa nas eleições de 12 de outubro o socialista Frederico Sousa, atual presidente do município, Ruben Cabral (PSD) e Olivéria Santos (Chega).

Nas eleições autárquicas de 2021, o PS venceu com 62,63% dos votos expressos, assegurando cinco mandatos, contra 29,2% da coligação PSD/CDS-PP/PMM, que garantiu dois mandatos.