Aprendidas armas de fogo em Santa Cruz da Graciosa





Segundo um comunicado do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores, na sequência da “notícia da suspeita da prática de crimes com recurso a armas de fogo, foi levada a cabo uma operação de fiscalização de armas e dos seus componentes, realizada pelos polícias da esquadra de Santa Cruz da Graciosa”.

A operação incidiu sobre a posse e localização das armas de fogo, bem como sobre as regras decorrentes da legislação em vigor, em especial do regime jurídico das armas e suas munições, indica ainda a PSP.