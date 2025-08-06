Açoriano Oriental
    • Aprendidas armas de fogo em Santa Cruz da Graciosa

    A PSP dos Açores apreendeu quatro armas de fogo furtadas e dois revólveres por não estarem registados, existindo a suspeita de que terão sido usados em crimes em Santa Cruz da Graciosa, anunciou hoje a força policial.

    6 de Aug de 2025, 18:43
    Autor: Lusa


    Segundo um comunicado do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores, na sequência da “notícia da suspeita da prática de crimes com recurso a armas de fogo, foi levada a cabo uma operação de fiscalização de armas e dos seus componentes, realizada pelos polícias da esquadra de Santa Cruz da Graciosa”.

    A operação incidiu sobre a posse e localização das armas de fogo, bem como sobre as regras decorrentes da legislação em vigor, em especial do regime jurídico das armas e suas munições, indica ainda a PSP.


