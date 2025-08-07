Capa AO 7 agosto de 2025

Autor: Açoriano Oriental
Destaque ainda para a descida do desemprego na Região, no último trimestre de 2025, bem como a recusa do Governo Regional dos Açores em revelar os prejuízos das rotas deficitárias da Azores Airlines.
"Violência doméstica contra homens quadruplicou" é a manchete de hoje.
Destaque ainda para a descida do desemprego na Região, no último trimestre de 2025, bem como a recusa do Governo Regional dos Açores em revelar os prejuízos das rotas deficitárias da Azores Airlines.
Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.