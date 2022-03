Orfeão de Nossa Senhora do Rosário em concerto de Natal

À semelhança dos anos anteriores, este momento musical pretende celebrar a quadra natalícia e espalhar a magia desta época, através de músicas dedicadas ao Natal.

O Orfeão de Nossa Senhora do Rosário contará com a participação da mestrina Cármen Subica, a organista Patrícia Varão, a soprano Carina Andrade, sendo que ao violino tocarão Micaela Sousa e Gonçalo Sousa, e no violoncelo, Ana Vilela.

O concerto contará, ainda, com a participação especial da orquestra da Associação Musical de Lagoa, nomeadamente ao violino com Maria João Costa e Madalena Dutra e no violoncelo Júlia Ponte.