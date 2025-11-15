ONU propõe cimeira mundial sobre minorias a realizar em 2028 ou 2029

Autor: Lusa
“Estou a defender uma cimeira mundial sobre as minorias, em 2028 ou 2029, porque, de certa forma, o sistema está a entrar em colapso”, defendeu Levrat, em entrevista à agência espanhola EFE.
Nicolas Levrat, que está a participar, em Barcelona, na assembleia-geral da Rede Europeia para a Igualdade Linguística, assinalou ainda que a “reconstrução” das estruturas internacionais e das Nações Unidades pode começar “por esta questão tão marginalizada” dos direitos das minorias.
O relator especial da ONU para as questões das minorias prometeu ainda trabalhar arduamente para a concretização desta cimeira global, esperando que desta “surja algo”, como uma proposta de convenção.
Questionado sobre a ascensão do totalitarismo, Levrat considerou ser necessário “continuar a lutar” contra as ideologias que tentam restringir a liberdade e os direitos humanos.
Nicolas Levrat referiu ainda que este é “um momento difícil” para as minorias e encorajou os governos democráticos a resolverem estas tensões, através de mecanismos institucionais de controlo, equilíbrio e separação de poderes.
“Não há qualquer garantia de que a democracia continuará a funcionar como uma democracia liberal”, apontou, acrescentando que, por isso, “é necessário que tenha força interna para perdurar”.