Concerto de Ano Novo no Teatro Micaelense

Autor: Arthur Melo
Em comunicado, aquela casa de espetáculos de Ponta Delgada adianta que à Sinfonietta de Ponta Delgada, sob a direção do maestro Amâncio Cabral, vai associar-se a soprano Helena de Castro.
De acordo com a nota de imprensa enviada ao Açoriano Oriental, durante o concerto vai ser estreada uma orquestração da responsabilidade de Antero Ávila, sobre uma valsa do compositor furnense Benjamim Rodrigues, para além das interpretação das tradicionais valsas, polcas e marchas tão características das comemorações de Ano Novo.
O concerto conta com o patrocínio do Grupo Protection e é uma produção da Quadrivium – Associação Artística, com o apoio da Direção Geral das Artes, em parceria com o Teatro Micaelense.
A nota acrescenta que o público vai ser convidado, durante o intervalo, a desfrutar de um brinde no Salão Nobre do Teatro Micaelense.