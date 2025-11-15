Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Concerto de Ano Novo no Teatro Micaelense

    O Teatro Micaelense vai promover, a 11 de janeiro de 2026, o Concerto e Brinde de Ano Novo com a participação da Sinfonietta de Ponta Delgada, foi revelado.

    Hoje, 10:55
    Concerto de Ano Novo no Teatro Micaelense

    Autor: Arthur Melo

    Em comunicado, aquela casa de espetáculos de Ponta Delgada adianta que à Sinfonietta de Ponta Delgada, sob a direção do maestro Amâncio Cabral, vai associar-se a soprano Helena de Castro.

    De acordo com a nota de imprensa enviada ao Açoriano Oriental, durante o concerto vai ser estreada uma orquestração da responsabilidade de Antero Ávila, sobre uma valsa do compositor furnense Benjamim Rodrigues, para além das interpretação das tradicionais valsas, polcas e marchas tão características das comemorações de Ano Novo.

    O concerto conta com o patrocínio do Grupo Protection e é uma produção da Quadrivium – Associação Artística, com o apoio da Direção Geral das Artes, em parceria com o Teatro Micaelense.

    A nota acrescenta que o público vai ser convidado, durante o intervalo, a desfrutar de um brinde no Salão Nobre do Teatro Micaelense.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.