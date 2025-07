ONU pede que invasão russa seja interrompida "com urgência"

premium

Encontro de cinco dias na Caldeira da Fajã do Santo Cristo junta jovens dos Açores e do continente, assinalando o Jubileu Jovem da Diocese de Angra. Num “paraíso terrestre”, pretende-se que os jovens possam ser “família” e que, através do contacto com a natureza, “possam chegar a Deus”, explica o padre João da Ponte, assistente do Serviço à Juventude