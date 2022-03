ONU contabiliza 953 civis mortos e 1.577 feridos desde o início da invasão russa

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) contabilizou que entre os 953 mortos estão 192 homens, 142 mulheres, 12 raparigas e 16 rapazes, para além de 40 crianças e 514 outros adultos, sem especificar o género.

Entre os 1.557 feridos foram contabilizados 171 homens, 132 mulheres, 23 raparigas e 19 rapazes, para além de 63 crianças e 1.149 adultos cujo sexo não foi determinado.

Nos territórios controlados pelo governo de Kiev estão assinalados 216 mortos e 611 feridos, enquanto nos territórios controlados pelas repúblicas separatistas russófonas da região de Donbass foi indicado um total de 251 baixas entre civis, 55 mortos e 196 feridos.

Em outras regiões da Ucrânia sob controlo governamental (cidade de Kiev e regiões de Cherkasy, Chernigiv, Kharkiv, Kherson, Kiev, Mykolaiv, Odessa, Sumy, Zaporijia, Dnipropetrovsk e Jitomir), um total de 1.432 civis foram vítimas do conflito (682 mortos e 750 feridos).

A maioria das baixas civis resultou bombardeamentos de artilharia pesada, lança-foguetes múltiplos, mísseis e ataques aéreos.

O ACNUDH admite que os números sejam mais elevados, em particular nos territórios sob controlo do Governo ucraniano e em particular nos últimos dias, devido aos intensos combates em diversas regiões.

“Estas zonas englobam, por exemplo, Mariupol e Volnovakha (região de Donetsk), Izium (região de Kharkiv), Sievierodonetsk e Rubizhne (região de Lugansk), e Trostianets (região de Sumy), onde existem alegações de numerosas baixas civis”, refere o balanço da ONU, adiantando que “estes números estão a ser recolhidos e não figuram nas estatísticas acima divulgadas”.

O ACNUDH também se refere a um relatório do gabinete do procurador-geral da Ucrânia que na terça-feira se referiu à morte de 117 crianças e mais de 155 feridos desde 24 de fevereiro. Assinala ainda que um relatório do departamento de investigação da polícia nacional na região de Kharkiv indicou que desde 21 de março foram mortos 280 civis na região, incluindo 15 crianças.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou, entre a população civil, pelo menos 953 mortos, incluindo 40 crianças e 28 menores, e 1.557 feridos, para além de cerca de 10 milhões de refugiados e deslocados, com 3,7 milhões a dirigirem-se para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

As Nações Unidas também indicaram que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.