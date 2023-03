“Nunca me canso de defender a verdade”

premium

José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores garante, perante a sucessão de acontecimentos que abalaram o executivo, que a liderança é do PSD, “sob a minha presidência, que assumo de forma inequívoca”. Admitindo episódios de excesso de protagonismo, Bolieiro reconhece que num governo de coligação não pode haver sempre “unanimidade” nem “só uma voz” e alerta que é necessária “uma ponderação proporcional do peso de cada um dos partidos nesta missão” (Com vídeo)