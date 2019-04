Nacional e Desportivo das Aves anulam-se na Madeira

Nacional e Desportivo das Aves empataram este sábado 0-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Numa contenda em que a necessidade de pontos era imperiosa para as duas formações, as duas equipas viram-se reduzidas a dez jogadores ainda antes do intervalo e o nulo final premiou mais a atitude aguerrida do Desportivo das Aves, em contraponto com uma postura mais intensa e agressiva do Nacional.

O Desportivo das Aves sofreu apenas um golo nos últimos seis jogos fora e ainda não perdeu na condição de visitante sob o comando de Augusto Inácio (três vitórias e três empates).

Numa primeira parte rica em incidências, foi o Desportivo das Aves o primeiro a criar perigo, à passagem dos 11 minutos, por Luquinhas, que aproveitou uma bola solta na área, fazendo-a passar junto ao poste. O Nacional respondeu e, aos 18 minutos, Bryan Róchez não conseguiu o desvio para a baliza, após centro tenso de Kalindi.

Os últimos minutos da etapa inicial foram intensos, primeiro com Rosic a ser expulso, por acumulação de amarelos, e depois com a expulsão de Vítor Costa, também por acumulação de amarelos.

O Nacional reentrou forte após o intervalo e criou muito perigo em duas ocasiões, primeiro num remate de João Camacho (48), que Beunardeau segurou, e depois num remate de Tissone (52), que saiu junto à barra.

A pressão foi intensa junto à baliza à guarda de Beunardeau e, aos 54 minutos, foi Carlos Ponck junto à linha de baliza que evitou que um livre de João Camacho resultasse em golo.

Com o passar dos minutos, o Desportivo das Aves voltou a reequilibrar os acontecimentos e, aos 81 minutos, Jorge Fellipe cabeceou com muito perigo, na sequência de um canto.