Mútua dos Pescadores suspende pagamento de seguros por 90 dias

“Confiante na sua solidez financeira e ancorada na sua história na proteção dos riscos de pessoas e bens, a Mútua dos Pescadores decidiu suspender a obrigação de pagamento dos seus seguros por um período de 90 dias, permitindo aos tomadores de seguros pagarem apenas após o retomar da sua atividade, no fim da crise de saúde pública que o país e o mundo atravessam”, indicou, em comunicado, a seguradora portuguesa.

De acordo com a Mútua, esta medida terá um “impacto determinante na sobrevivência” de muitas empresas da atividade marítimo turística.

“Este é, mais uma vez, o momento da Mútua dos Pescadores assumir a sua posição de liderança nos seguros do setor da Pesca e da atividade Marítimo Turística, mas também a sua presença como seguradora do setor cooperativo e social, e de todos os que a si recorrem, capaz de dar respostas neste período particularmente exigente para as pessoas, entidades e empresas”, apontou.