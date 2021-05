Municípios da Região são parceiros da candidatura Ponta Delgada| Açores a Capital Europeia da Cultura 2027

Segundo nota, as autarquias de Angra do Heroísmo, Calheta, Corvo, Horta, Lagoa, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Madalena, Nordeste, Povoação, Praia da Vitória, Ribeira Grande, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores, São Roque do Pico, Velas, Vila do Porto e Vila Franca do Campo integram a Rede de Parceiros do Azores 2027 com a função, entre outras, de articular a integração de todas as ilhas neste projeto de âmbito regional.





Citada na mesma nota, Maria José Duarte, autarca de Ponta Delgada, afirma que “a parceria com todos os municípios da Região é um excelente ponto de partida para esta candidatura porque é o reconhecimento interno, numa escala regional, da importância do maior evento cultural da Europa, ao mesmo tempo em que efetiva a disponibilidade de todos para integrar a candidatura dos Açores”.





A presidente da Câmara de Ponta Delgada, que reuniu esta manhã com a equipa artística do Azores 2027, liderada por António Pedro Lopes, na sede da candidatura, em Ponta Delgada, explica ainda que uma das funções da Rede de Parceiros é suportar a coordenação geral do projeto, que cabe a Ponta Delgada, num “exercício de diálogo, pluralidade e inclusão”.





“Este é um projeto de convergência, de pontes e de união entre o nosso arquipélago, a partir de uma cidade, Ponta Delgada, que acredita que do encontro entre as 9 ilhas só pode resultar uma proposta de candidatura que celebra o amor aos Açores”, disse Maria José Duarte.





A parceria agora estabelecida entre os municípios da Região para apoiar, promover e valorizar o projeto Azores 2027 em cada uma das ilhas é ainda fundamental para a elaboração de um Pacto para a Cultura, instrumento muito importante para o sucesso da candidatura, que irá propor uma estratégia cultural e redes de colaboração entre municípios, refere a nota.





O Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional de Cultura, Ciência e Transição Digital e da Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e Energia, é o co-promotor de Ponta Delgada|Açores Capital Europeia da Cultura 2027, cujo dossier de candidatura de pré-seleção, que inclui o programa artístico, deve ser entregue até 23 de novembro de 2021.