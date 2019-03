Município do Nordeste leva artesanato e património natural à BTL 2019

O município do Nordeste volta a estar presente na maior feira de turismo do país, a BTL, que se encontra a decorrer até domingo, em Lisboa, sendo que a Câmara Municipal convidou a Casa de Trabalho a estar presente no seu stand de divulgação da oferta turística do concelho.



O alojamento rural, o desporto de natureza e o património natural do Nordeste são outras ofertas que o município vai promover nesta edição da BTL, através da presença de algumas empresas e de entidades que terão um espaço para comunicação no pavilhão dos Açores, onde também estão os municípios, ao longo destes dias.



De acordo com nota, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, a empresa Azores Adventure Islands e a Tradicampo Eco Country Houses são as entidades e promotores convidados pelos município do Nordeste para estar neste edição, para além da Casa de Trabalho.



A Casa de Trabalho de Nordeste leva à BTL, entre vários artigos, o seu recente projeto de inovação levado a cabo pelos estilistas José António Tenente e Isabel Roque.



Da parte do município do Nordeste, estão as ser disponibilizados no stand vários brindes de promoção do destino Nordeste e um roteiro de visita.