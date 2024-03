Mulheres em todo o mundo levantaram a voz pela igualdade e contra a violência

Em Lisboa, mais de um milhar de pessoas, apesar de alguma chuva, desfilaram pela Avenida Almirante Reis depois de uma concentração na Alameda D. Afonso Henriques, pelas 18:00, numa manifestação convocada pela rede 08 de Março e pela Plataforma FEMINISTA.

No país vizinho, o feminismo demonstrou mais uma vez o seu poder de mobilização e levou às ruas espanholas dezenas de milhares de pessoas que clamavam por uma verdadeira igualdade entre homens e mulheres, noticiou a agência Efe.

Na Bélgica, coração da União Europeia, sete mil pessoas, segundo a polícia, e 15 mil segundo a plataforma organizadora, o 'Coletivo 8 de Março', manifestaram-se em Bruxelas para exigir mais medidas para alcançar a igualdade de género e acabar com a violência sexista, na principal marcha feminista que se realizou esta sexta-feira no país que acolhe as principais instituições da UE.

Já na Turquia, várias centenas de mulheres reuniram-se no centro de Istambul para o tradicional protesto de ‘8 de Março’, apesar de um enorme contingente policial que as proibia de alcançar o seu objetivo, a simbólica Praça Taksim. A denúncia da violência sexista, que ceifa centenas de vidas todos os anos no país eurasiano, foi um dos ‘slogans’ mais cantados na manifestação e nas mensagens de numerosas organizações feministas.

No Azerbaijão, um grupo de ativistas manifestou-se na capital do país, Baku, para exigir a igualdade de direitos, o fim da violência de género e a libertação das mulheres jornalistas presas neste país. No início do protesto, a polícia apreendeu alguns cartazes com ‘slogans’ políticos.

Na América, no México, grupos feministas e familiares das vítimas realizaram uma vigília nesta sexta-feira em Ciudad Juárez, considerada o epicentro dos feminicídios neste país.

Em El Salvador, centenas de mulheres marcharam na capital do país centro-americano para denunciar retrocessos em termos de igualdade de género e exigir a libertação de mulheres inocentes detidas no âmbito do regime de emergência, implementado desde março de 2022 a pedido do Governo de Nayib Bukele.

Também nas Honduras, onde a violência sexista já causou 40 homicídios este ano, dezenas de mulheres marcharam nas principais cidades do país contra a violência sexista e para exigir o cumprimento dos seus direitos no país, enquanto na Colômbia, a vice-presidente e ministra da Igualdade e Equidade, Francia Márquez, alertou sobre o turismo sexual no seu país e a exploração de meninas, meninos e adolescentes.

No Brasil, o país sul-americano com mais feminicídios, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva dirigiu uma mensagem aos homens, instando-os a “aprender a cozinhar, lavar roupa, cuidar dos filhos e ser mais solidários com os companheiros”, enquanto na Venezuela, dezenas de cidadãs mobilizaram-se em Caracas para exigir salários, condições de trabalho e pensões dignas, além de maior participação política.

No Haiti, um estado em situação crítica devido à sua deterioração social e política, a ONU alertou para a deterioração das condições de vida das mulheres e meninas devido à violência das gangues, que forçou o deslocamento de milhares de civis e tornou o acesso a serviços sociais básicos. serviços, agravando a situação precária deste país.

No Médio Oriente, o Centro do Golfo para os Direitos Humanos (GCHR) instou a comunidade internacional a investir nos direitos, na proteção e no bem-estar das mulheres naquela região do globo, apontando “a morte de mais de 9.000 mulheres palestinianas”, e dos mais de 30.000 palestinianos que perderam a vida devido aos bombardeamentos e ao cerco israelita à Faixa de Gaza, embora também tenha denunciado a insegurança e a falta de liberdades das mulheres em países como Arábia Saudita, Bahrein, Iémen ou Síria.