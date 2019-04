MP considera que não existe risco de fuga de arguidos no caso da ATA

As mais lidas

Os três arguidos singulares do processo “Nomos”, que investiga a alegada prática de crimes económicos envolvendo a Associação Turismo dos Açores, não estão proibidos de viajar para fora da Região.

Três arguidos da operação 'Nomos' ficaram apenas com Termo de Identidade e Residência. Ministério Público diz que não há risco de fuga.

