Montenegro preparado para fazer "aquilo que tem de ser feito" para ser Governo

“Estou preparado para fazer aquilo que tem que ser feito, para dar ao PSD a possibilidade de tornarmos a governar Portugal”, afirmou, à saída do palco do 40º. Congresso do PSD, no Porto, depois de ter cumprimentado dezenas de militantes.

“Estou motivadíssimo, motivadíssimo”, salientou.

A reunião magna do PSD ficou marcada pela eleição dos órgãos nacionais do partido, sendo que a Comissão Política Nacional de Luís Montenegro foi eleita com 91,6% dos votos.

De acordo com os resultados anunciados pelo presidente da mesa do Congresso, Paulo Mota Pinto, votaram para a Comissão Política Nacional 721 delegados, dos quais 661 na lista para a direção, o que corresponde a 91,6% dos votos.

À Mesa do Congresso, a que só concorria a lista da direção encabeçada pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, obteve 674 votos (93,5%)

A lista única para a Comissão Nacional de Auditoria Financeira, liderada pelo antigo chefe da Casa Civil do Presidente Cavaco Silva, José Nunes Liberato, conseguiu 672 votos.