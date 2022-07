MNE da Rússia destaca papel crescente de África na política externa russa

"O papel do continente africano na nossa política externa irá aumentar e aumentará significativamente. Isto irá acontecer independentemente do que acontecer nas relações com o ocidente", disse Lavrov, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente ugandês, Yoweri Museveni.

O chefe da diplomacia russa, que chegou ao Uganda vindo da República do Congo, foi citado pela RIA Novosti como afirmando que o papel de África está a crescer devido aos interesses da Rússia a longo prazo, e não a curto prazo, na região.

O Presidente russo, Vladimir Putin, salientou também o aumento dos contactos russos com países africanos nos últimos meses, o que levou a um aumento de 34% no comércio bilateral com o continente.

"Estamos numa nova fase de desenvolvimento e atribuímos grande importância às nossas relações com os países africanos", disse o chefe do Kremlin.

O chefe de Estado senegalês e atual presidente da União Africana (UA), Macky Sall, apelou no mês passado aos países ocidentais para que levantassem as sanções que impedem a exportação de trigo e fertilizantes russos, após um encontro com Putin para abordar os efeitos sobre África da guerra da Rússia na Ucrânia.

Na semana passada, a UA saudou o acordo assinado pela Rússia e pela Ucrânia para permitir a exportação de cereais ucranianos dos portos do Mar Negro e apelou novamente a um "cessar-fogo imediato".